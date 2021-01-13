Songül Öden'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını menajeri yalanladı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Songül Öden'in, 'durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı' iddia edildi. Menajeri ise haberi yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalanan Songül Öden'in durumunun ağırlaştığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Belirtileri ağırlaşan oyuncunun hastanede izole şekilde kalacağı da söylentiler arasındaydı.

Ancak bu iddia, oyuncunun mejaneri tarafından yapanlandı. Habertürk'ün aktardığına göre Öden'in menajeri, haberlerde gerçeklik payı olmadığını söyledi. Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.