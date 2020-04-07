Koronavirüs'e yakalanan Rugani'nin nişanlısı Michela Persico yaşadıklarını anlattı

Dünyayı etkisi altına alan ve 80 bin insanın hayatına mal olan yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta forma giyen ve hastalığa yakalanan Daniele Rugani'nin virüs tedavisi gören nişanlısı spor spikeri Michela Persico yaşadıklarını anlattı.

Kendisinin evde, Rugani'nin ise Juventus'a ait J Hotel'de karantina altında tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Persico, hastalığının durumu ve hamile olmasıyla ilgili çarpıcı şeyler söyledi.



Kendisine yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından bu yana herhangi bir semptom göstermediğini belirten Persico, ilk testin üzerinden 20 gün geçmiş olmasına rağmen son yapılan testin de pozitif çıktığını ifade etti.

"Hamile olduğum için biraz daha korkuyorum"

Rugani ile yüz yüze görüşmesine izin verilmediğini belirten genç televizyon sunucusu, 20 gün sonunda hastalığı yenememiş olmasının virüsün gücünden kaynaklandığını söyledi.



Persico'nun programdaki açıklamaları şu şekilde: "Covid-19’u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim.

"Umarım her şey daha güzel olur"

Daniele ile yüz yüze görüşemiyoruz. Yalnızca görüntülü arama ile konuşabiliyoruz. Hamile olduğum için doktora gidip rutin kontroller yaptırmam gerekiyor. Bu yüzden biraz daha korkuyorum. Çocuğuma herhangi bir şey olmasını istemem. Onun için endişeliyim. Umarım her şey daha güzel olur."