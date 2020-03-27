T24 LogoT24 Logo
Spor

Koronavirüs'e yakalanan Rudy Gobert ve Donovan Mitchell iyileşti

27 Mart 2020 21:43

NBA'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan ilk basketbolcu olan Utah Jazz'in yıldızı Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell'dan iyi haber geldi. Kulüp, Gobert ve Mitchell ile birlikte tüm oyuncular ve teknik ekibin gün içerisinde yapılan Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti. Detroit Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un da test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.

ETİKETLER

Rudy GobertDonovan MitchellChristian WoodUtah JazzKoronavirüsRudy Gobert Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24