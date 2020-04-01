Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye'de virüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olan Taşçıoğlu, 16 Mart'tan beri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Cemil Taşçıoğlu’nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşçıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri” ve “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlı kitapların da yazarıydı.