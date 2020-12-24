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Koronavirüs'e yakalanan Metin Şentürk: Çekilecek dert değil, lütfen dikkat edin

24 Aralık 2020 21:13

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalandığını açıklayan Metin Şentürk sağlığına kavuştu. 54 yaşındaki Metin Şentürk, sosyal medya hesabından hastalığa karşı uyardı. Sağlığına kavuşan Metin Şentürk, kamera karşısına geçerek uyarılarda bulundu.

Hastalığı atlattığını söyleyen Şentürk " Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla... Sizleri çok seviyorum. Çekilecek dert değil...Lütfen dikkat edin" dedi.

 

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