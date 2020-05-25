Koronavirüs'e yakalanan Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi

Sputnik'e konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, 12 Mayıs'tan bu yana Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu doğruladı.

Peskov ve artistik buz patinajcı eşi Tatyana Navka, 12 Mayıs'ta Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüklerini duyurmuşlardı.

Navka, geçen cuma günü hastaneden taburcu edilmişti.

"Virüs tam manasıyla kana susamış durumda"

Peskov, tedavi gördüğü dönemde Rus basınına yaptığı açıklamada "Vücudunuz da virüs kadar akciğerlerinizi tüketmeye başlıyor. Yani hormonal bir fırtına başlıyor ve bağışıklık sisteminiz virüsü yenmeye çalışıyor. İşin sonunda akciğer trombozuna da dönüşebiliyor. Virüs tam manasıyla kana susamış durumda" demişti.

Rusya'da bugüne kadar 353 bin 427 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 bin 633 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 118 bin 798 kişi ise gördükleri tedavi sonrası taburcu edildi.