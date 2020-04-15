Koronavirüs'e yakalanan kadın komadayken doğum yaptı

ABD’li 34 haftalık hamile olan 27 yaşındaki Angela Primachenko’nun, 24 Mart’ta yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıktı. Primachenko, günler sonra durumunun ağırlaşmasının ardından doktorların tavsiyesiyle ilaç destekli komaya sokuldu. Komadan uyandığında ise karnı inmişti ve bebeği 5 günlüktü.

Sputnik'in The Mirror’dan aktardığına göre, Primachenko “Uyandım ve birdenbire göbeğim yok olmuştu. Bu kesinlikle akıllara durgunluk vericiydi. Kendimi yürüyen mucize gibi hissediyorum” dedi.

Hastaneden taburcu edilen Primachenko, yoğun bakım ünitesindeki bebeğini henüz kucağına alamadı. Ava ismi verilen bebeğin test sonucu negatif çıktı. Primachenko’nun eşi ve 11 aylık Emily isimli diğer kızında da virüse rastlanmadı.