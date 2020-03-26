Koronavirüs'e yakalanan Idris Elba semptom göstermeden test yaptırdığı için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Ayrıcalıklı olduğumu düşünmüyorum

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde karantina altında olan ünlü oyuncu Idris Elba , “salgına yakalandığını açıklaması için para aldı” şeklindeki iddialara ateş püskürdü. Elba, semptom göstermeden test yaptırdığına ilişkin eleştiriler için de "Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum. Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil." dedi.

Idris Elba, internette yayılan, “Koronavirüs olduğunu açıklaması için para aldığı” iddialarını ‘saçmalık’ diye niteledi. Instagram’dan canlı yayın yapan 47 yaşındaki ünlü oyuncu, “Benim gibi birine Koronavirüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca” dedi.

"Bu bir film değil, ben de aktör değilim"

Eşi Sabrina Dhowre-Elba’nın testinin de pozitif çıktığını hatırlatan Elba, “Sabrina’nın ve benim burada oturup buna sahip olup olmadığımızı söylememizin bana bir yararı yok. Bundaki mantığı anlamıyorum. Testi yaptırdım, ama aynı zamanda Covid-19 bulaştığını öğrendim. Bu beni ayrıcalıklı mı yapıyor? Bu hikayeleri hokkabaz gibi yoktan var eden çok insan bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu bir film değil. Ben de şu anda bir aktör değilim” vurgusu yapan ünlü oyuncu, “Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum. Bu virüs zengin ya da fakir olmakla ilgili değil. Kesinlikle herkes test yaptırmalı" diye konuştu.