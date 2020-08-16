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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan hemşire, 3 duyusunu kaybetti; "Yaşamamak gibi bir şey"

16 Ağustos 2020 21:37

25 yaşındaki hemşire Kübra Aslankılıç, Koronavirüs'e yakalanması sonrası görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi.

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