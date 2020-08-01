Koronavirüs'e yakalanan hastane müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından, Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe'nin, Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının bir ferdinin daha hayatını kaybettiğini belirten Gürsel, başta Tepe'nin ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.