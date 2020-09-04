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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

04 Eylül 2020 11:33

T24 Dış Haberler

Dün Koronavirüs'e yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi Genel Başkanı Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Partisinden yapılan açıklamada 83 yaşındaki Berlusconi'nin sağlık durumunun endişe verici olmadığı ve "önlem olarak" San Raffaele Hastanesi'nde bulunduğu açıklandı.

Berlusconi'ye hastanede ek tetkikler yapılacağı bildirildi. 

Perşembe günü internet üzerinden destekçilerine seslenen Berlusconi, ateşinin düştüğünü ve kendisini iyi hissettiğini belirtmişti.

 

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