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Koronavirüs'e yakalanan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

06 Şubat 2022 12:42

Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık surumu hakkında paylaşım yaptı. Erdoğan, "Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

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