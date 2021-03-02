Koronavirüs'e yakalanan Eda Ece'nin diziye ne zaman döneceği belli oldu

"Yasak Elma" dizisinde 'Yıldız' karakterini canlandıran Eda Ece'nin geçen hafta Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncunun diziye döneceği açıklandı.

Evinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan Eda Ece'nin 101. bölümde diziye döneceği duyuruldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre böylece "Yasak Elma" dizisi, başrol oyuncusunun hastalığına rağmen devam edecek.

Geçen aylarda Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen Corona virüsüne yakalandığında dizinin çekimlerine ara verilmişti.