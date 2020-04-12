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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan Dr. Yağcı: 10 Nisan akşamı baz alındığında, salgının 25 Nisan gibi pik yapacağı düşünülebilir

12 Nisan 2020 18:20

Koronavirüs teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sokağa çıkma yasağının yaklaşık 2 saat önce duyurulmasının ardından insanların sokağa döküldüğü 10 Nisan akşamınını baz alarak, "1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz" açıklamasını yaptı.

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