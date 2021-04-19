Koronavirüs'e yakalanan Dilek İmamoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs'e yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kendisi ve çocuklarının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilek İmamoğlu, “Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi. Güzel dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tekrar şunu vurgulamak isterim. Bir seneyi aşkındır bu zorlu süreçte bizler için büyük mücadele veren tüm sağlık çalışanları; iyi ki varsınız, size minnettarız.” ifadelerini kullandı.