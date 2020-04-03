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Dünya

Koronavirüs'e yakalanan Britanya Başbakanı Boris Johnson evinin önünde sağlık çalışanlarını alkışladı

Johnson, kabineyle görüşmelerini video konferansla yönetiyor

03 Nisan 2020 13:11

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan Britanya Başbakanı Boris Johnson, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı.

Johnson, Koronavirüs teşhisi konulduğundan beri ilk kez kameralar karşısında görüntülendi. Johnson kendi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koronavirüs'le savaşmak için yaptığınız her şey için Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.

Johnson, Koronavirüs karantinasındaki günlerinde kabineyle yaptığı video konferansta da görülmüştü. 

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