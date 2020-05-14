Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Jk Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" dedi.

Beşiktaş'ın 61 yaşındaki Başkanı Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı. Kulüpte ayrıca 8 kişinin daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulübün eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Çebi, “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu… İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada Süper Lig'in 'şimdilik' 12 Haziran'da başlayacağını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, " "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik" demişti.

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