Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 61 yaşındaki Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Çebi'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

Kısa süre önce 8 hasta olduğu açıklanmıştı

Beşiktaş, Çebi'yle ilgili açıklamadan yaklaşık bir buçuk saat önce 13 Mayıs'ta BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci testler sonucunda 8 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor da dün yaptığı açıklamada 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 11 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.