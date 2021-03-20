"Koronavirüs'e yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı" iddiası

Geçen günlerde Koronavirüs'e yakalanan Ali Sunal’ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de Koronavirüs’e yakalandığı belirlenmişti.

Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.