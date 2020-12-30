T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan 60 yaşındaki hasta, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Testi negatif çıkan hastanın hastanede fizik tedavisi sürüyor

30 Aralık 2020 13:36

Erzurum Şehir Hastanesi'nde 60 yaşındaki Koronavirüs hastası Muhammet Latif Beyazbulut, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldı.

5 ay önce enfeksiyon servisinde tedavisine başlanan 60 yaşındaki Beyazbulut, bir süre sonra solunum yetmezliğinin artması üzerine Covid-19 yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak 155 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan hasta, yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı.

Son yapılan testleri negatif çıkan Beyazbulut’un fiziki güçlendirme amacıyla tedavisi hastanede devam ediyor. (İHA)

ETİKETLER

KoronavirüspandemiCovid-19yoğun bakımenfeksiyonErzurum Şehir Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24