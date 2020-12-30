Koronavirüs'e yakalanan 60 yaşındaki hasta, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde 60 yaşındaki Koronavirüs hastası Muhammet Latif Beyazbulut, 155 gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldı.
5 ay önce enfeksiyon servisinde tedavisine başlanan 60 yaşındaki Beyazbulut, bir süre sonra solunum yetmezliğinin artması üzerine Covid-19 yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak 155 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan hasta, yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı.
Son yapılan testleri negatif çıkan Beyazbulut’un fiziki güçlendirme amacıyla tedavisi hastanede devam ediyor. (İHA)