Koronavirüs'e rağmen sahillerin halka açılmasına 'Azrail'li protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan bir avukat, salgına rağmen sahillerin halka açılmasını protesto etmek için "Azrail kostümü" ile eylem yaptı.

Açılış için çok erken olduğunu savunan avukat Daniel Uhlfelder ise bu durumu ilginç bir şekilde protesto etme kararı aldı. Tamamen siyah bir elbise giyen ve eline tırpan alan Uhfelder, bu şekilde "ölüm meleği Azrail"i canlandırarak halkı evde kalmaları için uyarmaya çalışıyor.

Euronews'un aktardığına göre ABD basınına konuşan Uhfelder, "Sahillerin ne kadar güzel ve çekici olduğunu biliyorum. Ama eğer durumu kontrol altına almak için önlemleri artırmazsak, virüs gerçekten kontrolden çıkabilir" uyarısı yaptı.

Florida'yı aynı kostümle gezerek, salgına rağmen sokaklara çıkanları uyaracağını açıklayan avukat, eyalet seçimlerinde Demokrat Parti adaylarını desteklemek için de bir yardım kampanyası başlattı.

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 1,1 milyonu aştı. Covid-19'a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin geçti.