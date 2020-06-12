Koronavirüs'e karşı ilk uyarıları yapan ve hayatını kaybeden doktor Wenliang'ın bebeği dünyaya geldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak 7 milyondan fazla insana bulaşırken, worldometers’ın verilerine göre 420 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hastalıkla ilgili ilk resmi bulguların ortaya çıktığı Aralık 2019'da, Çin'de bu duruma dikkat çekmeye çalışan doktorlardan biri de Li Wenliang'dı. Bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılar yapan Wenliang, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddialarının ardından hastalığa yakalanarak şubat ayında hayatını kaybetti.

Doktor Wenliang’ın acılı eşi Fu Xuejie, bu sabah Vuhan Hastanesi’nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kocasının ölümünün ardından zor günler geçiren Fu Xuejie, yerel basına bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Cennetten görebiliyor musun?

Babasını hiç tanıyamayacak olan bebeğiyle ilgili sosyal medya platformu WeChat’ten duygusal bir paylaşım yapan Fu Xuejie, “Bunu cennetten görebiliyor musun? Bana verdiğin son hediye bugün dünyaya geldi. Ona kesinlikle çok iyi bakacağım” dedi.