Koronavirüs'e karşı 7 ülkede ilaç denenmeye başladı; 300 hasta üzerinde test yapılacak

Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals isimli iki şirket Kevzara adıyla bilinen bir ilacın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastaları üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

Bağışıklık sistemini etkilediği belirtilen ilacın geçen hafta ABD'de hastalar üzerinde test edildiğini açıklayan şirketler, şimdi de İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya’da da hastalar üzerinde deneneceğini duyurdu.

Şirketler son denemelerin yaklaşık 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Deneme sürecine katılacak kişilerin özellikle Covid-19’dan dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildiği belirtildi.

Reuters’ın haberinde Regeneron’un ABD’deki deneme sürecini yönettiği ve Sanofi’nin de ABD’nin dışındaki bölgelerde çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Koronavirüs pandemisi son verilere göre dünya genelinde 723 binden fazla insanı etkiledi.