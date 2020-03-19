Koronavirüs'e karşı Fındıklı Gençlik Meclisi'nden dayanışma: Siz evde kalın biz alışverişinizi yapalım

Sosyal belediyecilikle anılan Fındıklı Belediyesi, uzmanların 65 yaş ve üzerindeki kişilerin risk grubu altında olduğu yönündeki açıklamaların ardından harekete geçti.

Belediye bünyesindeki Fındıklı Gençlik Meclisi esnaf odası ile işbirliği başlattığı kampanya çerçevesinde evden çıkmaması gerekenler için market alışverişi yapacağını açıkladı.

'Gençlik Meci'ye Omuz Veriyor, Siz Evde Kalın, Biz Alışverişinizi Yapalım" çağrısıyla yapılan kampanya bugün başladı.

Gençlik Meclisi mahalle ve köylerde yaşlılar, engelliler ve hamilelerin market alışverişini yapacak. İhtiyaç sahipleri saat 09.00-17.00 saatleri arasında Alo 153'ü arayabilir.