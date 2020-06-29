Koronavirüs'e karşı etkili ilacın fiyatı belirlendi: Asgari ücretlinin 9 aylık maaşı...

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı etkili olduğu açıklanan, Amerikan ilaç şirketi Gilead tarafından üretilen Remdesivir adlı ilacın bir kür tedavi fiyatı 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıklandı. Sözcü’nün haberine göre bu, Amerika dışındaki gelişmiş ülkeler için belirlenen fiyat. İlacın Amerika fiyatı ise 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olarak belirlendi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Remdesvir'e sadece “acil durumlar” için onay vermişti. BBC’ye göre çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edildi.



Cambridge Üniversitesi Hastaneleri'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda danışmanlık yapan Prof. Babak Javid de Remdesivir'in hayatta kalma ihtimalini yüzde 30 artırdığını belirtti.

Türkiye'de kullanılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce ilacı temin ettiklerini ve bazı hastalarda kullanacaklarını belirtmişti.



Remdesvir'in Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi ancak Amerika dışı gelişmiş ülkeler fiyatı baz alındığında 2.324 TL aylık alan bir asgari ücretinin 9 aylık maaşına denk olduğu görülüyor...