Koronavirüs'e karşı Erbil ve Endonezya'ya maske yardımı yapan Kızılay'a tepki: Yurt dışındaki işleriniz bittiyse Türkiye'ye de uğrayın

Öte yandan önceki gün Türk Kızılayı'nın resmi sosyal medya hesaplarından Endonezya'da bir caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Kızılay mesajında, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Endonezya Kızılhaçı tarafından yapılan talep neticesinde Raodha camisinin ilaçlaması ve temizliğini Endonezya'daki ekiplerimiz ile yaptık” denildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, “Sevgili Kızılay, yurt dışındaki işleriniz bittiyse artık Türkiye'ye de uğrayın, Corona virüsle enfekte 1236 oldu, belki lazım olursunuz” diyerek tepki gösterdi. "Kızılay'ın 3-5 cılız etkinlik dışında sahada olmadığını” ifade eden Oğan, “Artık anlamakta zorlanıyoruz. Sen kimin Kızılayısın?” diye de sordu.

Maske sorunu alarm vermeye başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye'de bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını belirterek, “Fabrikalarına el koyarız” demişti. Türkiye'deki maske sıkıntısı yüzünden meslek liselerindeki öğrenciler hatta hastane personelleri de maske dikmeye başlamıştı. Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman ise “Ankara'nın en eski üniversite hastanelerinden birinde bir haftalık maske, eldiven stoğu kalmış durumda, sıkıntı büyük. Sağlık personelini koruyamazsanız, toplum sağlığı bütünüyle tehlikeye girer” demişti.