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Koronavirüs

Koronavirüs'e karşı eczanede brandalı önlem

18 Mart 2020 11:07

Antalya'da bir eczane, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemi olarak tezgâh ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin Koronavirüs'e karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgâh ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.


Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.

İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti. (DHA)

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