Koronavirüs'e inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü hayatını kaybetti

Koronavirüs'e inanmayan 33 yaşındaki fitness fenomeni Ukraynalı Dmitriy Stuzhuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Stuzhuk semptomlarının Antalya tatilinde başladığını belirtti.
Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan Stuzhuk üç gün önce hastane yatağından takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta “Hastalanana kadar virüsün varlığına inanmıyordum” diye paylaşım yaptı.
Diken'in aktardığına göre; kısa bir süre önce Belek’te tatilde olan Stuzhuk bir gece nefes almakta güçlük çekerek uyandığını, ertesi gün de öksürük şikâyetinin başladığını belirtti. Ukrayna’ya dönünce test yaptıran Stuzhuk pozitif çıktı. Covid-19’un çok ağır bir hastalık olduğunu belirten Stuzhuk paylaşımında durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.
İki gün önce de en küçükleri dokuz aylık, üç çocuğunun annesi olan eski eşi Sofia Stuzhuk, genç adamın hayatını kaybettiğini duyurdu.