Koronavirüs'e inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü hayatını kaybetti

Koronavirüs'e inanmayan 33 yaşındaki fitness fenomeni Ukraynalı Dmitriy Stuzhuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Stuzhuk semptomlarının Antalya tatilinde başladığını belirtti.

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan Stuzhuk üç gün önce hastane yatağından takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta “Hastalanana kadar virüsün varlığına inanmıyordum” diye paylaşım yaptı.

Diken'in aktardığına göre; kısa bir süre önce Belek’te tatilde olan Stuzhuk bir gece nefes almakta güçlük çekerek uyandığını, ertesi gün de öksürük şikâyetinin başladığını belirtti. Ukrayna’ya dönünce test yaptıran Stuzhuk pozitif çıktı. Covid-19’un çok ağır bir hastalık olduğunu belirten Stuzhuk paylaşımında durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.