Koronavirüs'e ilişkin verileri saklamakla suçlanan Çin, 1290 ölüm bildirdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını az gösterdiği ve vakaları sakladığı iddia edilen Çin, virüsün çıkış yeri Vuhan şehrinde ölü sayısının 1290 arttığını açıkladı.

Xinhua ajansının haberine göre, Vuhan'da Covid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklendi. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 869'a yükseldi.

Açıklamada, Vuhan’daki vaka sayısının da 325 arttığı ve 50 bin 333’e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan verilerin farklı olmasına; evde ölen hastaların kayda geçmemesi, yetersiz sağlık personeli gibi nedenlerle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin neden olduğu belirtildi.

Son açıklamayla Çin'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 4 bin 632'ye çıktı.