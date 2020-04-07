'Koronavirüs duacısı' tutuklandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiğini, bu hastalığa yakalanmamaları için dua okuduğunu iddia eden Fikret Gürsoy , tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre sosyal medya hesaplarında kendini ‘araştırmacı, yazar, şair, radyo ve TV programcısı, İstanbul’da bulunan bütün adliyelerde 20 yıldır uzman bilirkişi, Kuran Tedavi Merkezi müdürü’ olarak tanıtan ve manevi hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden 61 yaşındaki Fikret Gürsoy tutuklandı.

Gürsoy hakkında, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılık suçlarından işlem yapıldı.

Ne olmuştu?

Kendine ‘Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi’ diyen Gürsoy, ayrılan çiftleri barıştırdığını, büyü bozduğunu, kısmet açtığını, Koronavirüs nedeniyle psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiğini ve bu hastalığa yakalanmamaları için dua ettiğini öne sürüyordu.

Bazı televizyon ve radyolarda dini programlar yapan Gürsoy, SMS karşılığı dua da ediyordu. Bazı vatandaşların Gürsoy tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulunmaları üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Gürsoy’u iletişim için verdiği numaradan arayarak geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında adresine gitti.

Yapılan tedavinin ardından 200 TL ödeyen polis ekipleri, gerçek kimliklerini açıklayarak Gürsoy’u gözaltına aldı.