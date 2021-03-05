Koronavirüs denetiminde ceza yiyen minibüs şoförü: 6. cezam, nasıl ödeyeceğim?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs'le mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, Eyüpsultan Habipler Yolu'nda Jandarma Ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Uslu, "30 kilometre yol gidiyoruz, yaptığımız işe bak. 100 bin lira borcum var, bu borcumu kim ödeyecek; ayıptır. Bu kadar da olmaz 300 lira ceza yiyeceğim şu anda yazık günahtır. Biz de çocuklara ekmek götürüyoruz. Günde 100 lira para eve götürüyorum onu da çok görüyorlar. Arabayı satsak ne iş yapacağız. Bir daha olsa bir daha ayakta yolcu alırım nasıl yolcu almayayım bir sürü borcum var. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim. Yasaksa tramvaya da yasak gidin tramvaya bakın. Yazık günahtır bir çare bulsunlar. Sadece 5 tane yolcu ya 5 yolcu yazıktır. 5 tane cezam var bu 6. ceza oldu. Ben bunu nasıl ödeyeceğim." ifadesini kullandı. (DHA)