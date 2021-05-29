Koronavirüs denetim ekibindeki imam, Atatürk’e hakaret etti: Atatürk put, izinden gidenler putperest

Yalova'nın Koru ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde Covid-19 denetim ekibi oluşturuldu. Cami imamı Ö.T., Gülkent Okulu memuru O.K. ve zabıta G.T.‘den oluşan denetim ekibi mahallede denetime çıktı. Bu sırada imam Ö.T., Atatürk'e ‘put’, Atatürkçülere ‘putperest’ dedi.

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, imamı müftülüğe şikayet etti. Dilekçede, “Bu hezeyanı ile vatandaşlarımızı bölüştürmeye ve ayrımcılığa sebep olmaktadır. İvedi olarak görevden aşınmasını ve hakkında idari soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

Odatv'den Selen Öktem'in haberine göre; Yaman 26 Mayıs'ta şikayette bulunduklarını kaydederek olayı şöyle anlattı:

"Memurlardan oluşan ekipler var kaymakam tarafından atanmış. Covid 19 önlemleri kapsamında yapılan denetim sırasında bir parkın kenarında bu olay gerçekleşiyor. Hoca, Hz. İbrahim'den giriyor Atatürk'e bağlıyor. "En büyük puta tokmağı vurduk" diyor. Bizim zabıta elemanımız da "kim bu put?" diyor. O da "Atatürk" diyor, izinden gidenlere de putperest diyor."