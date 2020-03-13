Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası piyasalarda korku ve panik havası: Asya borsaları güne sert düşüşle başladı

Dünya piyasalarında koronavirüs salgınının neden olduğu panik sürüyor. ABD ve İngiltere'de borsaların dün 1987'deki "Kara Pazartesi"den bu yana en büyük günlük kaybı yaşamasının ardından Asya piyasaları da güne sert düşüşle başladı.

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksinin yüzde 7, Güney Kore'de Seul Borsası'nda Kosdaq endeksinin yüzde 8 düşmesinin ardından borsalarda işlemler 20 dakika durduruldu.

Günün ilk saatlerinde borsalarda düşüş oranı Australya'da yüzde 7, Yeni Zelanda'da da yüzde 8 oldu.

Reuters haber ajansına konuşan Sydney merkezli borşa şirketi Commsec'ten James Tao, "Piyasalarda korku ve panik havası var" dedi.

Fransız haber ajansı AFP ise bazı uzmanların, Asya piyasalarındai keskin düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tokyo'da bu yaz yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini söylemesinin de etkili olmuş olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Borsalarda son 33 yılın en kötü günü

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ülkesine seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıklaması ve Avrupa Merkez Bankası'nın ABD ve İngiltere'nin aksine faiz indirimine gitmemesi sonrası, ABD ve İngiltere'de borsalar dün 1987'den bu yana en kötü günü yaşamıştı.

New York Borsası'nda Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yaklaşık yüzde 9,5, Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi ise yüzde 11 düşmüştü.

Paris, Frankfurt ve Madrid borsalarında da düşüş oranı yüzde 12'den fazlaydı.

5 bine yakın ölü, 134 binden fazla vaka

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı.

11 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre 13 Mart Cuma günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bini aştı, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.