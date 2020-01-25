Koronavirüs | Çin'de ülke içi ve dışına yapılacak tüm yolculuklar askıya alındı

Çin, hızla yayılarak şu ana kadar 41 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülke içi ve dışına yapılacak bütün yolculukları askıya aldı.

Gelecek pazartesiden itibaren geçerli olacak karara göre turizm acenteleri ülke dışında grup turları ve paket programlar için satış yapamayacak. Bu karara sebep olarak başta Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere birçok ülkede hastalığın Çin vatandaşlarından bulaşması gösteriliyor.

Bu arada Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ülkesinin çok 'vahim' bir durumla karşı karşıya bulunduğunu ve Wuhan'da sadece salgının tedavi edilmesi için ikinci bir hastanenin hizmete sokulacağını açıkladı.

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İlaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi, sağlık personelinin korunması çağrısında da bulunan Şi, "Halkın yaşam güvenliği ve sağlık güvenliği en ön sırada. Salgının önlenmesi şu an itibarıyla yapılması gereken en önemli iş" diye konuştu.

ABD, Wuhan'daki vatanadaşlarını tahliye ediyor

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD yönetiminin, pazar günü koronavirüs salgının etkili olduğu Wuhan'a göndereceği uçakla vatandaşlarını Çin'den tahliye edeceği kaydedildi.

Uçakta, sağlık ekiplerinin de yer alacağı bilgisi paylaşılırken, Wuhan'da yaklaşık bin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Haberde, uçaktaki mevcut boş koltukların ABD vatandaşı olmayan kişi ve diplomatlara da sunulabileceği vurgulanan haberde, ABD'nin Wuhan'daki konsolosluğunu geçici olarak kapatmayı planladığı belirtildi.

Hong Kong'da da acil durum ilan edildi

Şu ana kadar 5 kişinin virüsü taşıdığı tespit edilen Hong Kong'da da yetkililer virüs acil durumu ilan etti. Özel İdare Bölgesi'nde halihazırda tatilde olan tüm okulların 17 Şubat'a kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü virüs nedeniyle küresel acil durum ilan etmemişti.