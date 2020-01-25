Çin Devlet Başkanı Jinping: Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor ve ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleriyle koronavirüs konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda hastalıkla mücadele etmek için alınan önlemlerden bahsedilirken, Jinping konuya ilişkin, "Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor. Ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" dedi.

"Bu savaşı kazanabiliriz"

Öte yandan Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri üzerinden Çin halkına seslenerek, "Bize güvenmeniz, birlikte çalışmanız, bilimsel önlemelere saygı göstermeniz, ilaçların doğru kullanımı ve belirli politikalarla elbette bu savaşı kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.