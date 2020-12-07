Koronavirüs, çiçek siparişlerini arttırdı

İstanbul'da çalışan çiçekçiler, Koronavirüs pandemisi süresinde satışlarının arttığını söyledi. Çiçekçiler, salgınla birlikte evde geçirilen zamanla birlikte tartışmaların da arttığını ve çiftlerin barışmak için çiçek siparişi verdiklerini belirtti.

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde bulunan Çiçekçi Osman Nehirsu, “Pandemiden dolayı çiçek satışlarımız oldukça fazla arttı. Önceden doğum günü, sevgililer günü, evlilik günleri gibi özel günlerde siparişlerimiz olurken şimdi ise genelde evde bulunan çiftlerin tartışması sonrası siparişler almaya başladık." dedi. Pandemi nedeniyle evde bulunan çiftlerin tartışınca birbirlerini affettirmek için çiçek siparişi verdiğini söyleyen Nehirsu, "En fazla siparişi de gül ve orkide olarak alıyoruz. Sipariş verdikleri çiçeklere ise, 'Aşkım dün biraz sinirliydim. Özür dilerim', 'Canım eşim seni çok seviyorum. Kusura bakma dün seni üzdüm' gibi şeyler yazdırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir’de çiçekçilik yapan Nilgün Yılmaz ise, “Ayak müşterisi azaldı. İnternet ve telefondan siparişlerimiz arttı. Kırmızı gül, kuru gül, orkide ve kahveli çiçekli özel kutularımız var. Onlardan sipariş veriyorlar. Baş başa kaldıkça birbirimizle uğraşıyoruz. İster istemez eşler ve sevgililer arasında tartışma yaşanınca da çiçek siparişi vermeye başladılar. Bu da inanın satışlarımızı arttırdı” dedi.

Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çiçekçiye giden Serkan Çiftçi, evden çalıştığı için eşiyle tartıştığını ve çiçek yaptırmaya geldiğini söyledi. Abisi ve yengesi arasındaki tartışma nedeniyle abisi adına çiçek almaya geldiğini belirten Nihal Yılmaz, “Abimle yengem ufak bir tartışma yaşamışlar. Abim de çıkamıyor evde. 'Benim yerime yengene güzel bir demet yaptırır mısın' dedi. Ben de yengeme gül demeti yaptıracağım.” diye konuştu. (DHA)