Kılıçdaroğlu Koronavirüs önlem paketini yorumladı: Yetersiz

Koronavirüs salgını nedeniyle partiler faaliyetlerini askıya alırken, alternatif olarak video konferans yoluyla toplantılarını yapıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul’un 39 ilçe başkanı ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Toplantıda CHP örgütlerinin Koronavirüs krizi kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde ve planlamalarda bulunuldu. Toplantının son bölümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da virüs salgınıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve yapılacak çalışmalarla ilgili konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu halkı paniğe sevk edecek eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek “TTB ile görüşmeleri yaptık, Dünya Sağlık Örgütü yöneticileriyle görüşmeleri yaptık, onlardan da bilgiler aldık. Halkı paniğe sevk etmeden gelişmeleri takip etmelisiniz. Bilim Kurulu’nun önerilerine dikkat edilmeli. Arkadaşlarımız da gittikleri yerlerde, kaldıkları ortamda bu önerileri bir şekliyle hem dillendirecekler hem de bu önerilere uyulması gerektiğini söyleyecekler” dedi.

“Ekonomik paket yetersiz ve kaynak sorunun dahi aşmıyor”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün (18 Mart) açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili görüşlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “O açıklamalar, krizin yarattığı daha doğrusu yaşanan sağlık sorununun yarattığı ekonomik dar boğazı aşmada yetersiz olduğunu ve kaynak sorununun dahi aşılamadığını gösteriyor. Ekonomi konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda ne gibi önlemler alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Kılıçdaroğlu’na İstanbul’da parti örgütlerinin ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaftancıoğlu, “39 ilçemizde ‘panik yok ama tedbir var’ diyerek kriz eylem planımızı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

'Komşunu Korona'dan koru' kampanyası

Koronavirüs'le mücadele ederken sosyal dayanışmanın arttırılması için bir kampanya başlatacaklarını da ifade eden Kaftancıoğlu, 'Komşunu Koru' ismini verdikleri kampanyayla sosyal mesafeyi koruyarak 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlara ulaşacaklarını ve toplumda virüsle mücadele açısından bilinci arttıracaklarını söyledi.