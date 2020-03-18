Koronavirüs | CHP'li Çakırözer: Eskişehir'e umreden 300 yurttaş geldi ancak ülkeye girişlerinde bir termal kamera dahi yoktu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’te tüm dünyayı saran Koronavirüs ile mücadele kapsamında eksiklerin giderilmesini isteyerek, 'halkın yoğun olduğu yerlerde termal kameraların artması, karantina için kullanılan yurtlardan çıkarılan öğrencilere burs verilmesi' gibi önlemler sıraladı.

Koronavirüs testleri yapan merkezlerin yurt geneline yaygınlaştırılması ve her gün il bazında vaka sayılarının açıklanmasını talep eden Çakırözer, Eskişehir’de umreden gelen yurttaşları için oluşturulan karantina alanlarını hatırlatarak, “Eskişehir’e umreden 300 yurttaş geldi ancak ülkeye girişlerinde bir termal kamera dahi yoktu. Yurttaşların yoğun olarak kullandığı havaalanı, otogar, hastane, cezaevi gibi mekânlarda termal kameralara ihtiyaç vardır” dedi.

Karantina alanları için yurtlarından ayrılmak zorunda kalan öğrencileri de hatırlatan Çakırözer, "Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için geri ödemesiz burs verilmelidir” önerisinde bulundu.

Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında “Cezaevlerinde yaşlı, kronik hastalığı olan, hamile ve çocuklu kadınlar ve anneleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocukların adli kontrol ya da ev hapsi benzeri uygulamaya tabi olması hem vicdani hem hukuki zorunluluktur” dedi.

Çakırözer, okullar kapandığı için evde kalacak ebeveynlerden birinin ücretli izne ayrılmasını önerdi.

"Belediyelerin İller Bankası kesintileri askıya alınmalı"

Vatandaşların su, elektrik ve doğal gaz faturalarının ödenmemesi nedeniyle kesinti yapılması uygulamasına salgın bitene kadar son verilmesi gerektiğinin altını çizen Çakırözer, “İl ve ilçelerde özveriyle çalışan belediyelerin yüklenecekleri sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirebilmesi için salgın bitene kadar İller Bankası'nın bütçelerinden yaptığı kesintiler askıya alınmalıdır” ifadesini kullandı.