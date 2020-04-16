Koronavirüs | Çevre Mühendisleri Odası, içme ve atık sular için acil alınması gereken önlemleri sıraladı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, Covid-19 salgınını su ve atık sular açısından değerlendiren bir rapor hazırladı. Koronavirüs'ün atık sularda canlılığını birkaç saatten birkaç güne kadar sürdürebildiğine dikkat çekilen raporda, içme ve atık sular için acilen alınması gereken önlemlere yer verildi.

Suyu boşalmış sifonlar ve doğru projelendirilmemiş havalandırmalar...

Raporda virüsün arızalı tuvaletlerden yayılabileceği de belirtilerek şunlar ifade edildi:

”Sıhhi tesisattaki ve havalandırma sistemindeki hatalar nedeni ile 2003 yılında, Hong-Kong’da 50 katlı bir binada SARS corona virüsü başka dairelere taşınarak bina içinde yayılmasına ve bunun sonucunda 342 kişinin enfekte olmasına, 42 kişinin de ölümüne yol açmıştır. Bu duruma banyolarda suyu boşalmış sifonlar ve doğru projelendirilmemiş havalandırma sistemlerinin neden olduğu tespit edilmiştir. Covid-19 virüsü için de, apartmanlarda arızalı tuvaletlerden yayılması olası riskler olarak değerlendirilmelidir.”

"Koronavirüs atık sularda canlılığını birkaç saatten birkaç güne kadar sürdürebiliyor"

Koronavirüs'ün atık sularda, sıcaklığa ve katı madde miktarına bağlı olarak, canlılığını birkaç saatten birkaç güne kadar sürdürebildiği tespitine yer verilen raporda Biyolojik Arıtma Sistemi çıkış suyunda SARS Koronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi. Rapora göre atık suda bulunan Askıda Katı Maddelerin (AKM) virüse koruma sağladığı için virüs ham atık suda varlığını ön arıtmadan geçmiş atık suya göre daha fazla koruyabiliyor.

Atık sularla Boğaz'a, oradan da deniz canlılarına

Bu veri ışığında İstanbul’da kentsel atık suların yüzde 68’inin sadece ön arıtma işleminden sonra, Biyolojik Arıtma işlemine tabii tutulmadan, Boğaza ve Marmara denizine bırakıldığına dikkat çekilerek şu vurgulara yer verildi:

”Kentin denize kıyı semtlerinde bazı noktalarda (restaurant, konut vb.) kaçak deşarjlar nedeni ile özellikle düşük sıcaklık koşullarında aktif corona virüsünün özellikle midyeler ve diğer deniz canlılar tarafından taşınması mümkün olacaktır. Bu konuda atık su yönetimlerinin, kanalizasyon sistemlerinde ve deniz alıcı ortamında dikkatli bir izleme çalışması yapması gerekmektedir.”

Sulama suyunda bulunan virüsler kolaylıkla ortama yayılabilir

İstanbul’da atık su arıtma tesisi çıkış sularının bir kısmının, peyzaj amaçlı bitkilerin sulanmasında, kullanıldığına vurgu yapılan raporda, ”Anadolu’da ise bazı yerleşim yerlerinde, kanalizasyondan doğrudan alınan atık sular sulama amaçlı kullanılmaktadır. Bu durum virüslerin insana taşınmasında önemli risk oluşturmaktadır. Özellikle sulama işleminin fıskiyeler ile yapılması nedeni ile sulama suyunda bulunan virüsler kolaylıkla ortama yayılabilecektir. Bu durum halk sağlığı için tehlike oluşturmakta olup, bu işlemler; su ve atık su yönetimlerince engellenmelidir” denildi.