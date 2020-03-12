Koronavirüs | çArşı, takımı uğurlama çağrısı yaptı; ultrAslan "Maçlar ertelenmeli" dedi

Türkiye'de ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından spor etkinliklerinin seyircisiz oynanmasına yönelik alınan karar, taraftar gruplarının farklı tepkilerine neden oldu. Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi açıklanan karar sonrası sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan, "Sporcu ve görevlilerin sağlığıda görmezden gelinmemeli, maçlar ertelenmeli" derken, siyah-beyazlı takımın taraftar grubu çArşı, seyircisiz oynanacak derbi öncesi taraftarları takımı uğurlamak için tesislere davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Avrupa futbolunun en önemli liglerinden İtalya Serie A'da karşılaşmalar ertelenirken, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'de karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararı alındı.

Sporcu ve görevlilerin sağlığı görmezden gelinmemeli"

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, kararı yetersiz bulurken, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sporcu ve görevlilerin sağlığı da görmezden gelinmemeli, KARARIN MAÇLARIN ERTELENMESİ YÖNÜNDE TEKRARDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMLE ALTINI ÇİZMEK İSTERİZ" denildi.

ultrAslan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsan ve toplum sağlığı her şeyin üzerinde bir öneme sahiptir. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınına önlem olarak tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararını bu sebeple saygıyla karşılıyoruz.

Maçlar, galibiyetler, zaferler ve kupalar biz Galatasaray taraftarları için alışık olduğumuz konulardır ve hiçbirisi tek bir insan sağlığından daha önemli değildir.

Fakat hayatı normal akışında sürdürmeye çalıştığımız ülkemizde sporcu ve görevlilerin sağlığıda görmezden gelinmemeli ve ciddi mali zorluklarla ayakta durmaya çalışan kulüplerimizin en büyük mali gelirlerinden yoksun bırakılmaması için KARARIN MAÇLARIN ERTELENMESİ YÖNÜNDE TEKRARDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMLE ALTINI ÇİZMEK İSTERİZ.

Tüm ülkemizin en hassas şekilde davranarak bu küresel krizi en az hasarla atlatması, bu yolda herkesin azami katkı vermesi ve spor faaliyetlerinin devamında ise "SAĞLIKLA" #MayıslarBizimdir demek en büyük temennimizdir."

çArşı uğurlama çağrısı yaptı, Beşiktaş "Vazgeçin" dedi

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı ise, Galatasaray ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde, taraftarlara BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlıları Türk Telekom Stadı'na uğurlama çağrısı yaptı.

Yapılan çağrıyı birkaç saat içinde resmî hesaplarından kaldıran taraftar grubu, Beşiktaş'ın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz" denildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı’na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Ancak;

Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.

Hal böyle iken;

İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."