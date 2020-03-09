Koronavirüs bulaşan adam "virüsü yaymak için" barlara gitti

Tokyo Reporter'a göre 50'li yaşlarındaki adamın önce taksi tutarak bir izakaya barına ("pub"lara benzeyen, gayriresmi mekanlar) gittiği ve ardından yürüyerek bir Filipin barına geçtiği iddia edildi.

Adamın bir şeyler yeyip birkaç içki içtikten sonra diğer müşterilere Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını anlattığı ve bunun üzerine endişelenen bir çalışanın yerel sağlık yetkililerine telefonla ulaştığı bildirildi.

Koruyucu kıyafetler içindeki polisler ikinci bara geldiği ancak Koronavirüs taşıyan kişinin çoktan uzaklaştığı belirtildi. Hastanın sonraki gün bir tedavi kurumuna gönderildiği aktarıldı.

FNN'ye konuşan şehir yetkililerine göre iki bar dezenfekte ve sterilize edilirken, barların müşteri ve çalışanlarının da virüs için test edildiği bildirildi.

Japonya'da bini aşkın doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor. Ancak bunların büyük kısmı, Yokohama yakınlarındaki bir kıyıda demirleyen ve bir süreliğine Çin anakarası dışındaki en büyük salgına ev sahipliği yapan yolcu gemisi Diamond Princess'te bulunan yolculardan oluşuyor.