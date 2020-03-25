Koronavirüs | Britanya'da yaşayan 91 yaşındaki Türk vatandaşı iyileşti

"13 Mart Cuma günü eve gelince babamın rahatsız olduğunu ve yemek yemediğini söylediler. Aspirin verdik, daha sonra terleyince de üstünü değiştirdik. Cumartesi günü doktora götürdüm. Doktor, ‘kalp krizi geçirmiş' dedi. Hastanede beklerken doktor kontrol amaçlı Koronavirüs için test yapacaklarını söyledi. Test yapıldı ve 2 gün sonra doktor ‘babanız Koronavirüs'e yakalanmış, acilen ayrı bir odaya koymamız lazım' dedi. Babam hastanenin bir odasında kaldı, bir süre tedavi gördükten sonra Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölüme aldılar."

'Bağışıklık sistemi güçlü olduğu için yendi'

"Aradan 2-3 gün geçtikten sonra doktor beni arayarak 'baban virüsü atlattı ama yine de emin olalım pazar günü götürebilirsin' dedi. Hastaneye gittim, doktor babamın virüsü atlattığını ancak ikinci bir defa yakalanabileceğini o nedenle eve otobüsle gitmesinin sakıncalı olduğunu belirtip, ambulansla gönderdi. Babam şu an evde ve Koronavirüs'ü atlattık. Babamın solunum rahatsızlığı olmadığı ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için Koronavirüs'ü yendi. Babamın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum."