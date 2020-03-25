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Koronavirüs

Koronavirüs | Britanya'da parlamento 4 hafta süreyle kapanıyor

Britanya'da vaka sayısı arttıkça Koronavirüs tedbirleri sıkılaşıyor

25 Mart 2020 11:59

Britanya'da alınan yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında parlamentonun 4 hafta süreyle kapatılması kararı alındı. 

Bugün parlamentodan geçmesi beklenen acil durum yasasıyla parlamentonun Paskalya tatili bir hafta erken başlayacak. 

Britanya'da Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla alınan evden çıkmama önlemlerine rağmen parlamentonun çalışmaya devam etmesinin çelişki yarattığı gündemdeydi. 

Britanya'da toplam Koronavirüs vakası 8 bin 164'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 422'ye çıktı. 

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