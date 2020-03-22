Koronavirüs | Britanya'da otellerin evsizler için boşaltılması gündemde

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkmama uyarısı yapılırken ülkedeki evsizler için de bazı otellerin boşaltılarak kullanılması gündeme geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da vatandaşlara evlerden çıkmamaları uyarıları yapılırken ülkedeki evsizlerin durumu için çözüm arayışları başladı. Boris Johnson'ın evsizlik meselesiyle ilgilenmek üzere görevlendirdiği Lousie Casey, Koronavirüs salgını döneminde ülkedeki evsizlerin ne şartlarda koruma altına alınabileceği üzerine çalışma başlattı.

College London Üniversitesi'nin hazırladığı çalışma, evsizlerin salgın sürecinde otellerde kalmasının soruna en uygun çözüm olacağını ortaya koydu. Buna göre otellerin boşaltılarak, tedaviye uygun hale getirilerek hükûmete kiralanması öngörülüyor.

Britanya'da bulunan evsizlerin kendilerini salgın döneminde izole etmesi için 45 bin odaya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

Britanya'da son kayıtlara göre 5 binden fazla Koronavirüs vakası görüldü ve 234 kiş hayatını kaybetti.