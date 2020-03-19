Koronavirüs | Britanya'da ordu göreve hazırlanıyor

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Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 10 bin ek ordu mensubunun göreve hazır olacağını duyurdu.

Koronavirüs vakalarının 2 bin 664'e, hayatını kaybedenlerin ise 71'e ulaştığı Britanya'da salgına ilişkin sıkı tedbirler yeni alınmaya başlandı. Savunma Bakanlığı'nın 10 bin ordu mensubunun Koronavirüs'le mücadele görevi için yüksek hazırlıkta olduğunu açıklamasında Bakan Ben Wallace, "Kadın ve erkek Silahlı Kuvvetlerimiz, Britanya'yı ve vatandaşlarını Kovid-19 dahil her türlü tehditten korumaya hazırdır" dedi.

10 bin ek ordu mensubunun göreve hazırlanması dışında Britanya'da 150 askeri personel, Ulusal Sağlık Sistemi'nin ihtiyaç duyması durumunda oksijen tankerleri getirmek için eğitilecek. Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuarının bilim insanları İngiltere Kamu Sağlığı Birimi ile ortak çalışacak.