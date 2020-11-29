Koronavirüs bitmeden kuş gribi yeniden canlandı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı ele geçirmişken, İngiltere'nin kuzeyindeki Northallerton'daki bir çiftlikte kuş gribi olarak da bilinen H5N8 salgınının patlak verdiği açıklandı.

Birleşik Krallık Hayvancılık Bakanı Christine Middlemiss bir açıklama yaparak ülkenin kuzeyinde yeni bir salgının tespit edildiğini duyurdu. Middlemiss, “North Yorkshire, Northallerton yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı” dedi. Middlemiss, salgının H5N8 virüsüyle yayıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, yaklaşık 10.000 kuşun insani şekillerle ithaf edileceği belirtilirken, bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğu belirtildi.