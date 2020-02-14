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Dünya

Koronavirüs: Bir günde 15 binden fazla yeni vaka tespit edildi

Çin'de dün virüsle bağlantılı olarak 254 insan hayatını kaybetti

14 Şubat 2020 08:33

T24 Dış haberler

Çin’de dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 254 yeni can kaybı yaşandı ve 15 bin 152 yeni vaka tespit edildi.

Dün Japonya'da da virüsle bağlantılı ilk ölüm yaşandı. Bu vesileyle dünyada Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az bin 370'e ulaştı.

Vakaların büyük çoğunluğu Çin'de görülmeye devam ediyor ancak dün ABD'de de yeni bir vaka görüldüğü açıklandı.

Çin'de Koronavirüs'le ilgili rakamlar düşüşteyken son iki günde vaka sayısında ciddi bir artış görüldü. Bunun nedeninin doktorların uzun süren testleri yapmak yerine akciğer tomografisi çekmesi olduğu düşünülüyor.

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