Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi: Dünyanın yüzde 50'si bu virüsle tanışacak, en etkili yöntem el temizliği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yapılan matematiksel modellemeler çerçevesinde, birkaç yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sinin Koronavirüs'le karşılaşacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, virüsten korunmak için öncelikle hijyene önem verilmesi gerektiğini açıkladı.

"Dünyanın yüzde 40 ila 50'si bu virüsle karşılaşacak"

Koronavirüs'ün grip virüsüne benzediğini belirten Azap şunları söyledi: "Hem klinik bulgular nedeniyle grip virüsüne benziyor hem de yayılım özelliği ile grip virüsüne benziyor. O nedenle tıpkı grip virüsleri gibi dünyanın tamamını etkileyeceğini bekliyoruz. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor."

"Etkili bir aşı elimizde olacak mı belirsiz"

Koronavirüs'ten korunmak için etkili bir aşının olmadığını belirten Azap şu ifadelerini kullandı: "Çok hızlıca geliştirilmesini de beklemiyoruz. Geliştirilmekte olan 30'dan fazla aşı çalışması yürüyor. Ancak bunların sonunda etkili bir aşı elimizde olacak mı bu henüz belirsizliğini koruyor.

"Virüsten korunmanın en etkili yolu el temizliği"

O yüzden bu virüsten korunmanın en etkili yolu aslında el temizliği, el hijyenine uyum sağlamak gerekiyor. El temizliğini biz su ve sabun ile öneriyoruz. Herhangi bir özel anti bakteriyel sabun, deterjan, özelliği içeren maddeye hiç gerek yok.



Bildiğimiz sabun yeter ki 20 saniye boyunca yıkayalım ve elimizin çok kullandığımız yıkarken unuttuğumuz başparmak gibi parmak uçları ve parmak sırtını ovalım.

Su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde yüzde 60'dan fazla alkol içeren solüsyonlarda eli ovalamak etkili bir şekilde virüsü ortadan kaldıracaktır."

"Elimizi; yüzümüze, gözümüze, burnumuza götürmeyelim"

Korona virüsten korunmanın hijyenin dışında alınacak önlemleri de bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Alpay Azap sözlerini şöyle sürdürdü: "Genellikle ellerle bulaşıyor bu hastalık. O yüzden elimizi yüzümüze, gözümüze ve burnumuza götürme alışkanlığını olabildiğince azaltmamız lazım. Bir diğer önlem ise solunum hijyeni dediğimiz önlemler. Nezle isek, grip olabilir, solunum belirtileri olduğunda maske takarak dolaşmak lazım.

"Sevgimizi biraz uzaktan göstermemiz lazım"

Toplumu koruyabilelim. Öksürürken, hapşırırken ağzımızı ne olursa olsun mutlaka bir mendil ile kapatıp, sonra o mendili hemen çöpe atıp yine el temizliği sağlamak lazım. Bir de toplumda sık yapılan tokalaşma, öpüşme gibi davranışları yapmayın, birbirimizi sevgi ve saygıyı biraz uzaktan göstermemiz lazım.

Bir metrelik bir mesafe, biz ona sosyal mesafe diyoruz. Bir metreden fazla yaklaşmadığımız sürece hasta bile olsa karşımızdaki onunla yüz yüze 15 dakikadan fazla kalmadığımız sürece bir risk taşımıyor."

"Maske ve eldiven önermiyoruz"

“Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz” diyen Azap, “Çünkü maske ancak hasta bir insanı ancak bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını da önermiyoruz” şeklinde konuştu.