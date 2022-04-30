Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden haziran vurgusu!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, sağlık kuruluşları ve toplu ulaşımda, vakalar 1000'in altına düşene kadar maske takma zorunluluğunun devam edeceğini anımsatarak, "Haziran itibarıyla sayıların 1000'in altına düşeceğini düşünüyorum. Yani haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske kararında etkili olan nedenlere ilişkin, "Birinci önemli parametre; vaka sayılarındaki azalmaydı, yani hastalığın toplumdaki yaygınlığı azaldı. İkinci neden; Omicron varyantının hastalık şiddetinin oldukça düşük olması, hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarını artırmaması. Bu iki önemli nedenden dolayı maske kullanımıyla ilgili kararları aldık." bilgisini paylaştı.

"Haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız"

Sağlık kuruluşları ve toplu ulaşımda maske kullanım zorunluluğunun vaka sayıları 1000'in altına düşene kadar devam edeceğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaka sayısı 1000'in altına indiğinde, hastalığın toplumdaki yaygınlığı iyice azaldığında pek çok alandan da maske kalkacak gibi görünmekte. Şu an mayıs ayına yaklaşıyoruz ve vaka sayıları 2 binlere kadar indi. Haziran itibarıyla sayıların 1000'in altına düşeceğini düşünüyorum. Yani haziran sonundan itibaren daha da rahatlayacağız gibi duruyor."

"Son Bilim Kurulu toplantımız oldukça duygusaldı"

Turan, Koronavirüs Bilim Kurulunun 26 Nisan'da son kez toplandığının anımsatılması üzerine, "Son Bilim Kurulu toplantımız oldukça duygusaldı. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece tekrar toplanmayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşekkürleriyle biz de çok mutlu olduk. Sonuçta bu bir gönül işiydi, mesleğimizi severek yapıyoruz, bu görevi de onurla yaptık." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu olarak son 2 yılda çok yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Turan, salgında sona yaklaşılması anlamına da geldiği için toplantıların sona ermesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Hiçbir kuruluş şu anda 'pandemi bitti' diyemez"

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Pandemi sona erdi mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şu anda Dünya Sağlık Örgütü de dahil hiçbir kuruluş, hiçbir bilim insanı 'pandemi bitti' diyemez. Ancak 'pandeminin etkileri azaldı' diyebiliriz. Çünkü pandemi başladığı gibi değil zamana yayılarak bitmekte. Yani hastalık tüm dünyada görülmeye devam edebilir ancak hastalık şiddeti yüksek değildir, kontrol ve tedavi edilebilir düzeydedir.

Önümüzdeki eylül-ekim aylarında hastalığa ait birtakım belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ama endemik olarak belli alanlarda görülür, tedavi edilebilir olur. O noktada da zaten endemi çok uzun yıllar devam edecek bir durumdur."