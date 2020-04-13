Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü yorumladı: Hayat ne zaman normale döner?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs’tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Tevfik Özlü, "Genel olarak bu eğilim sürerse iyi. Son 10 gündür ağır hastaların durumunda bir azalma var. İyi tedavi ediyoruz. İyileşenlerin sayısı artıyor. Önümüzdeki aylarda daha aydınlık, daha normal günlere dönebiliriz" dedi.

Sahadan gelecek verilerin önemi olduğuna dikkati çeken Özlü, "Bulaşın yayılma hızında gerileme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Nisan ayının sonuna doğru pik noktasına geleceği, ondan sonra 2 hafta süreyle bir plato oluşabileceği konuşuluyor" dedi.

Özlü, Selvi'nin "Eğer sahadan gelen veriler öngörüleri desteklerse, normalleşme süreci ne zaman başlar?" sorusuna ise verdiği yanıt şöyle:

"İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs’tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor."

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